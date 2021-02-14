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В Москве на человека обрушилась крыша 

Майк Габриелян 23 минуты назад
В Москве на человека обрушилась крыша
Фото: РИА НОВОСТИ
В Москве произошел второй за сутки инцидент с обрушением крыши из-за скопившейся снежной массы. В обоих случаях были жертвы. Сегодня не выдержала тяжести крыша склада на Промышленной улице. Кровля рухнула, насмерть придавив человека. Об очередном инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Промышленной улице произошло обрушение кровли одноэтажного склада, погиб один человек», — сказал источник.

В здании расположена транспортная компания. Главная версия — кровля не выдержала огромного количества выпавшего снега.
Как уточнил источник, крыша рухнула в центре здания на площади 1 тыс. кв. м. Людей под обломками нет. Сейчас спасатели расчищают завалы.
Накануне «Рамблер» сообщал, что один человек погиб при обрушении ангара в Новой Москве. Из-за снега обрушилась кровля. В ангаре было семь человек. Двое были спасены, четверо выбрались из-под завалов самостоятельно.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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