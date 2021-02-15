Электричка насмерть сбила подростка в Москве 

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Девушка-подросток погибла под колесами электрички в районе железнодорожной станции Лось в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

"В районе станции Лось Ярославского направления электропоездом сообщением Фрязино — Москва смертельно травмирована девушка 2006 года рождения", — рассказали в ведомстве.

На месте работает полиция, подробности выясняются.