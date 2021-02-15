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Электричка насмерть сбила подростка в Москве 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Электричка насмерть сбила подростка в Москве
Фото: Depositphotos
Девушка-подросток погибла под колесами электрички в районе железнодорожной станции Лось в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

"В районе станции Лось Ярославского направления электропоездом сообщением Фрязино — Москва смертельно травмирована девушка 2006 года рождения", — рассказали в ведомстве.

На месте работает полиция, подробности выясняются.
По факту гибели 14-летней девочки под колесами электрики начата доследственная проверка. "Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. Следственное управление призывает родителей контролировать местонахождение детей и проводить с ними разъяснительные беседы о недопустимости нарушения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.
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Происшествия , Елена Марковская , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Нижний Новгород , Санкт-Петербург
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