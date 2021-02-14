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Самолет с 99 пассажирами экстренно сел в Екатеринбурге 

Майк Габриелян 13 минут назад
Самолет с 99 пассажирами экстренно сел в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге из-за засорения топливных фильтров экстренно сел Sukhoi Superjet 100 с 99 пассажирами на борту. Об инциденте сообщает издание E1.ru.
Самолет направлялся в Уфу. Он взлетел из аэропорта Кольцово, но командир решил вернуться, поняв, что в системе лайнера происходят неполадки.
В уральском следственном управлении на транспорте СК РФ подтвердили, что самолет совершил вынужденную посадку в 13.10 (по местному времени).

«Во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров, в связи с этим командиром воздушного судна принято решение о посадке борта в аэропорту вылета. На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 4 члена экипажа», — рассказали следователи.

Пострадавших нет. Следственно-оперативная группа начала осмотр самолета.
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Происшествия , Аэропорт Кольцово , СКР
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