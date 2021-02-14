Самолет с 99 пассажирами экстренно сел в Екатеринбурге 

«Во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров, в связи с этим командиром воздушного судна принято решение о посадке борта в аэропорту вылета. На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 4 члена экипажа», — рассказали следователи.