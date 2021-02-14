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Повторное землетрясение произошло в Фукусиме 

Майк Габриелян 30 минут назад
Повторное землетрясение произошло в Фукусиме
Фото: Reuters
Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии. Эпицентр располагался в океане. Пока угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.
Толчки зафиксировали в 16.31 по местному времени (10.31 МСК). Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой.
Отзвуки подводного землетрясения докатились до жителей префектур Фукусима и Мияги. Там ощущались толчки силой до 4 баллов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что накануне у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Пострадали 30 человек. Специалисты не исключили новые толчки. Эпицентр находился в 90 километрах от префектуры Фукусима, там же, где и десять лет назад. Тогда началось цунами, унесшее более 18 тысяч жизней.
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Происшествия , РИА Новости
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