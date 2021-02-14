Повторное землетрясение произошло в Фукусиме 

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Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии . Эпицентр располагался в океане. Пока угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.

Толчки зафиксировали в 16.31 по местному времени (10.31 МСК). Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой.

Отзвуки подводного землетрясения докатились до жителей префектур Фукусима и Мияги. Там ощущались толчки силой до 4 баллов.