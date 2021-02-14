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Москва

Обвиняемый в госизмене в пользу Украины военный напал на сотрудника московского СИЗО 

Газета.Ru 29 минут назад
Фигурант дела о госизмене в пользу Украины устроил нападение в московском СИЗО
Фото: depositphotos.com
Фигурант дела о госизмене в пользу Украины, российский военный Руслан Артыков напал на сотрудника в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.
По словам Меркачевой, ранее у Артыкова наблюдали проблемы со здоровьем, его даже вывозили в тюремную больницу. Инциденту предшествовал нервный срыв у Артыкова.
В настоящее время военного поместили в карцер.

«Все видеоматериалы с инцидентом направлены в СК», — сказала она.

По данным агентства, Артыкова задержали в Аксае осенью 2019 года. Его подозревают в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Источник «Интерфакса» сообщал, что мужчина служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области.
Ранее заключенных московского СИЗО подозревали в причастности к движению АУЕ (организация запрещена в России).
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Происшествия , Ева Меркачева , Министерство обороны , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Интерфакс
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