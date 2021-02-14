Фигурант дела о госизмене в пользу Украины устроил нападение в московском СИЗО

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По словам Меркачевой, ранее у Артыкова наблюдали проблемы со здоровьем, его даже вывозили в тюремную больницу. Инциденту предшествовал нервный срыв у Артыкова.

В настоящее время военного поместили в карцер.

«Все видеоматериалы с инцидентом направлены в СК», — сказала она.

По данным агентства, Артыкова задержали в Аксае осенью 2019 года. Его подозревают в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Источник «Интерфакса» сообщал, что мужчина служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области.