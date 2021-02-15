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Двое мужчин устроили стрельбу в баре в центре Москвы 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Двое мужчин устроили стрельбу в баре в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые устроили стрельбу в баре на улице Маросейка в центре Москвы. У одного из них изъят охолощенный пистолет и газовый баллончик. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Как отметили в главке, 14 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в баре на улице Маросейка, 6-8, строение 1, молодой человек 18 лет стрелял из травматического оружия. "По данному адресу были незамедлительно направлены полицейские. Прибыв на место были задержаны двое граждан, которые в последующем были доставлены в ОМВД России по Басманному району. В ходе личного досмотра у одного из них были изъяты охолощенный пистолет и газовый баллончик", — сказали в пресс-службе.
Пострадавших в результате стрельбы нет. Полиция проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Санкт-Петербург
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