Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Под завалами здания в Калужской области нашли второго пострадавшего 

РИА Новости 32 минуты назад
Спасатели нашли второго пострадавшего под завалами бывшего автокомбината в Людиново Калужской области, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Калужской области.
Ранее сообщалось, что кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области. Здание представляет собой одноэтажную, железобетонную конструкцию 50 на 100 метров, кровля металлическая. Было найдено тело мужчины, предположительно, хозяина производственного здания.

"В 22.55 в ходе разбора завалов найден второй пострадавший. На месте работают 185 человек, 36 единиц техники, в том числе от МЧС 165 человек, 25 единиц техники", — говорится в сообщении.

Видео дня. Буллинг по-нижнетагильски: школьника затравили во Вконтакте
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Происшествия , Катастрофы , МЧС , Калужская Область , Людиново
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире Происшествия
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
01:10
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
Новости Москвы
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
00:59
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
01:40
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
В мире Общество
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
00:33
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
Происшествия
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
00:15
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
Общество Происшествия
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
00:15
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
Общество
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
00:12
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение