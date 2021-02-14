Под завалами здания в Калужской области нашли второго пострадавшего 

Спасатели нашли второго пострадавшего под завалами бывшего автокомбината в Людиново Калужской области, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Калужской области.
Ранее сообщалось, что кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области. Здание представляет собой одноэтажную, железобетонную конструкцию 50 на 100 метров, кровля металлическая. Было найдено тело мужчины, предположительно, хозяина производственного здания.
"В 22.55 в ходе разбора завалов найден второй пострадавший. На месте работают 185 человек, 36 единиц техники, в том числе от МЧС 165 человек, 25 единиц техники", — говорится в сообщении.