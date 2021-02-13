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Москва

Рабочий из Таджикистана погиб на стройке в Москве 

News.ru 38 минут назад
Рабочий из Таджикистана погиб на стройке в Москве
Фото: ТАСС
Московская прокуратура начала проверку после гибели рабочего на строительном объекте на улице Лобачевского.
Надзорное ведомство проверит исполнение требований федерального законодательства в сфере охраны труда в связи с падением двух человек с высоты при проведении работ в строящемся многоквартирном доме, сообщает пресс-служба прокуратуры. Ведомство также оценит, соблюдались ли на объекте строительные правила и нормативы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия прибыл заместитель Никулинского межрайонного прокурора Олег Лунин.
По предварительной информации, 13 февраля двое мужчин во время работ на стройке упали в шахту лифта. Рабочий 1994 года рождения скончался на месте, молодой человек 1999 года рождения госпитализирован с травмами.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший являлся гражданином Таджикистана. По некоторым данным, у обоих рабочих, упавших с высоты, не было трудового договора.
Ранее NEWS.ru писал, что на строительной площадке нового ЖК в деревне Мисайлово в Ленинском районе Подмосковья погиб рабочий из Казахстана. Трагедия произошла во время монтажа башенного крана. У подъёмника оборвался трос, в результате чего на рабочего упала конструкция весом шесть тонн. Он скончался до приезда медиков.
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Комментарии 4
Происшествия , Олег Лунин , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Москва , Таджикистан
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