На Хмельницкой АЭС аварийно отключили энергоблок

Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС остановился во время испытаний при проведении планового ремонта, сообщается на сайте электростанции.

"В 10:01 (11:01 мск) на энергоблоке № 2 во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервный, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Произошла остановка реакторной установки (РУ) действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ)", — говорится в сообщении.

Остановка реакторной установки произошла из-за обесточивания собственных нужд энергоблока № 2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке № 2 и промплощадке "в норме и не претерпела изменений", отмечается на сайте АЭС.

Реакторную установку перевели в безопасное состояние. Штатную схему питания секций собственных нужд восстановили. Причины обесточивания собственных нужд энергоблока № 2 устанавливают.

По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС — ниже шкалы / уровень "0" (несущественно для безопасности).

По состоянию на субботу на энергоблоке № 2 продолжаются 169-е сутки среднего планового ремонта, а также работы по подготовке к подключению энергоблока к Объединенной энергосистеме Украины

Первый энергоблок Хмельницкой АЭС работает на мощности 1010 мегаватт.