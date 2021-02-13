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Москва

Адвокаты Навального обратились в СЕ из-за неисполнения решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше» 

ТАСС 16 минут назад
Навальный обратился в Совет Европы из-за неисполнения Россией решения ЕСПЧ
Фото: ТАСС
Сторона защиты Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"Мы обратились в Комитет министров Совета Европы в связи с тем, что в РФ не исполняют решение Страсбургского суда по делу "Ив Роше". Наше обращение будет рассмотрено на заседании в марте", — сказала она.

По словам Михайловой, защита Навального будет просить комитет задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении России. "Эта статья довольно редко применяется. Ей предусмотрены меры в отношении стороны, которая не исполняет решения ЕСПЧ", — отметила адвокат.
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Осенью 2017 года ЕСПЧ по заявлению Навальных присудил им компенсацию в более чем €80 тыс., признав, что российские власти нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше". При этом Верховный суд России в 2018 году в связи с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу в отношении братьев Навальных по делу "Ив Роше", однако оставил приговор без изменений.
Симоновский суд Москвы 2 февраля этого года в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.
Решение ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена.
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Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , ЕСПЧ , Совет Европы , Мосгорсуд , ФСИН
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