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Королеву красоты нашли застреленной на дороге в Пенсильвании 

News.ru и ещё 1 26 минут назад
Королеву красоты нашли застреленной на дороге в США
Фото: Скрин с видео TheCinema Couch/youtube.com
Тело бывшей модели и победительницы конкурсов красоты Ребекки Ландрит нашли на трассе в американском штате Пенсильвания.
Погибшую девушку обнаружил работник департамента транспорта штата. На шее, голове и теле трупа были огнестрельные раны. Опознать погибшую смогли по отпечаткам пальцев, которые она оставила на найденных у неё квитанциях, сообщает E! News.
10 февраля полиция задержала подозреваемого в убийстве Ландрит. Им оказался 28-летний дальнобойщик, ему уже предъявлено официальное обвинение. Вычислить его удалось из-за обнаруженной в кармане куртки погибшей записки. В послании были номер телефона, адрес электронной почты и имя водителя грузовика. В кабине его машины нашли гильзы и следы крови.
Обвиняемый утверждает, что не знал Ландрит. По его словам, с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке в Коннектикуте. При этом правоохранительным органам удалось выяснить, что погибшая девушка в декабре 2020 года бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.
В конце января полицейские нашли тело кузена певицы Бейонсе, рэпера и музыканта Мартелла Деруэна, в его квартире в Сан-Антонио, штат Техас, писал NEWS.ru. Сообщение о том, что он несколько дней не выходит на связь, поступило от его друзей. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело с огнестрельными ранениями.
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Происшествия , МВД
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