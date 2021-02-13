Королеву красоты нашли застреленной на дороге в США

Тело бывшей модели и победительницы конкурсов красоты Ребекки Ландрит нашли на трассе в американском штате Пенсильвания.

Погибшую девушку обнаружил работник департамента транспорта штата. На шее, голове и теле трупа были огнестрельные раны. Опознать погибшую смогли по отпечаткам пальцев, которые она оставила на найденных у неё квитанциях, сообщает E! News.

10 февраля полиция задержала подозреваемого в убийстве Ландрит. Им оказался 28-летний дальнобойщик, ему уже предъявлено официальное обвинение. Вычислить его удалось из-за обнаруженной в кармане куртки погибшей записки. В послании были номер телефона, адрес электронной почты и имя водителя грузовика. В кабине его машины нашли гильзы и следы крови.

Обвиняемый утверждает, что не знал Ландрит. По его словам, с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке в Коннектикуте. При этом правоохранительным органам удалось выяснить, что погибшая девушка в декабре 2020 года бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.

В конце января полицейские нашли тело кузена певицы Бейонсе, рэпера и музыканта Мартелла Деруэна, в его квартире в Сан-Антонио, штат Техас, писал NEWS.ru. Сообщение о том, что он несколько дней не выходит на связь, поступило от его друзей. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело с огнестрельными ранениями.