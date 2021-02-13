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Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии . Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.