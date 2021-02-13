"Захарченко удалили паховую грыжу. Как рассказал мне лечащий врач, мой подзащитный чувствует себя нормально. Как только состояние здоровья позволит Захарченко, его вернут в СИЗО "Лефортово" для участия в судебном разбирательстве по новому уголовному делу", — сказал адвокат.