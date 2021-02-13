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Москва

Экс-полковнику МВД Захарченко сделали операцию по удалению паховой грыжи в больнице СИЗО 

ТАСС и ещё 1 25 минут назад
Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко сделали операцию по удалению паховой грыжи в больнице при следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего полицейского Александр Горбатенко.

"Захарченко удалили паховую грыжу. Как рассказал мне лечащий врач, мой подзащитный чувствует себя нормально. Как только состояние здоровья позволит Захарченко, его вернут в СИЗО "Лефортово" для участия в судебном разбирательстве по новому уголовному делу", — сказал адвокат.

Захарченко и его защитник заявляли о необходимости операции с августа прошлого года.
Месяц назад Захарченко повторно этапировали в Москву для ознакомления с материалами нового уголовного дела.
Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода. По новому делу Захарченко предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Материалы дела насчитывают 57 томов.
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Комментарии 7
Происшествия , Видео , Дмитрий Захарченко , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , Москва
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