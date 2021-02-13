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Москва

Водитель вытолкнул девушку на ходу из автомобиля и попал на видео 

Lenta.ru и ещё 2 13 февраля 2021
В Казани девушку на ходу выбросили из едущего внедорожника. Видео, снятое видеорегистратором другого автомобиля, было опубликовано в аккаунте Instagram Stop.cityracing.
Инцидент произошел 2 февраля на улице Космонавтов. На кадрах видно, что водитель вытолкнул девушку из правой задней двери. При этом автомобиль притормозил, а затем поехал дальше уже без нее. Девушка упала на край проезжей части и до конца видео лежала без движения.
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Stop.cityracing утверждает, что после падения девушка получила травму ноги. Предположительной причиной случившегося был бытовой конфликт.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выпрыгнул из багажника автомобиля, мчащегося по Третьему транспортному кольцу. Он получил перелом черепа, множественные ссадины и ушибы.
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Происшествия , Видео , Казань , Кемеровская Область , Краснобродский , Москва , Республика Татарстан
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