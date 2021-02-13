В общежитии под Саратовом нашли тела трех мужчин 

"По предварительным данным, 13 февраля 2021 года в утреннее время жильцы общежития, расположенного на улице Молодежной в городе Энгельсе, обнаружили в одной из комнат тело 51-летнего хозяина жилища и двух его приятелей, их личности устанавливаются. Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тел мужчин не обнаружено", — говорится в сообщении.