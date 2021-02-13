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Москва

Известный бизнесмен оказался отцом детей, которых обморозила его любовница 

News.ru 1 час назад
Известный бизнесмен оказался отцом детей, которых обморозила его любовница
Фото: instagram.com/ilya_cluev/
Отцом детей, которых водила раздетыми по лесу 33-летняя мать, оказался известный бизнесмен и телеведущий Илья Клюев. Женщина оказалась его любовницей, с которой ювелир прижил сына и дочь.
Он подтвердил, что женщина ему хорошо знакома. Клюев добавил, что в Москву приедут родственницы его любовницы, чтобы разобраться в ситуации.

Я, конечно, был в шоке. Человек знакомый, когда такое происходит… Будем разбираться. Детей, конечно, не оставим. Я ездил в больницу. Но не очень всё понятно. Врач ничего не сказал подробно. Вообще, конечно, дикая ситуация, — прокомментировал произошедшее Клюев в интервью Пятому каналу.

Илья Клюев до этого события считался примерным семьянином. У него есть жена и четверо детей. Но, как выяснилось, отношения между супругами испортились давно, телеведущий нашёл любовницу. За годы тайных встреч женщина родила ему двоих детей. У неё самой также есть ребёнок от прошлых отношений.
Однако и с любовницей ювелир не смог ужиться. Предполагается, что очередной конфликт между матерью и отцом внебрачных детей стал поводом для женщины вывести их раздетыми на мороз.
Дети на данный момент госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Один из малышей подключён к аппарату ИВЛ. Мать детей проверят на наличие психических расстройств. По одной из версий, она имела умысел на убийство детей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что младшему из пострадавших детей год, среднему — два года, старшему — 10 лет. По некоторым данным, женщина пыталась отомстить своему мужу после ссоры.
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Происшествия , Москва
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