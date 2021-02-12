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Ювелир Клюев высказался о ЧП со своими обмороженными детьми 

Вероника Полынина 1 час назад
Ювелир Клюев высказался о ЧП со своими обмороженными детьми
Фото: Instagram
Отец детей, мать которых пыталась заморозить из насмерть в Новой Москве, назвал ситуацию дикой.

«Я, конечно (был в шоке — Прим. ред.). Человек знакомый, когда такое происходит… Будем разбираться. Детей, конечно, не оставим. Я ездил в больницу. Но не очень все понятно. Врач ничего не сказал особо подробно. Вообще, конечно, дикая ситуация», — заявил ювелир Илья Клюев «Пятому каналу».

Он также сообщил, что в субботу в Москву приедут родственники женщины, которая пыталась заморозить собственных детей. По его словам, они тоже хотят разобраться в ситуации.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ сообщили, что жительница Москвы раздела троих детей, младшему из которых всего несколько месяцев, вывела их в лесополосу в Новой Москве и попыталась закопать их в снег.
На помощь детям пришел мужчина, гулявший с собакой. Заметив женщину и обнаженных детей, которых она закапывала в снег, он вызвал экстренные службы. Позже выяснилось, что отцом двоих младших детей москвички является известный ювелир Илья Клюев. Женщина, которая вывела детей в лесополосу, была его любовницей. Она родила от него двоих детей, но он при этом по-прежнему оставался с женой, в браке с которой у него родились четверо детей.
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