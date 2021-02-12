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Москва

Российский репетитор устроила нарколабораторию в квартире 

Lenta.ru 23 минуты назад
Репетитор устроила нарколабораторию в московской квартире
Фото: РИА Новости
В Москве на съемной квартире задержали двух девушек-репетиторов, которых подозревают в производстве и продаже наркотиков. Об этом сообщили телеканалу «360» в пресс-службе столичной полиции.
Подозреваемым в создании нарколаборатории 18 и 20 лет. Младшая девушка давала уроки живописи, старшая была репетитором по физике и математике, ранее училась в МГУ.
По версии следствия, преступники заказывали в интернет-магазине крупные партии запрещенных средств, фасовали их и делали закладки с наркотиками в разных районах города. Они рассказали, где находится квартира-склад. Там и задержали двух репетиторов.
В квартире обнаружили лабораторное оборудование, химические реагенты, упаковку, магниты для изготовления закладок и другие приспособления для нарколаборатории.
Одну из подозреваемых отпустили под домашний арест, остальных отправили в СИЗО. В ходе визита оперативников 20-летняя девушка объяснила, что хотела накопить на квартиру с помощью продажи наркотиков.
В апреле прошлого года сообщалось, что в Липецкой области бывший школьный учитель оборудовал нарколабораторию и теплицу для выращивания конопли в собственном доме. Он бросил профессию и решил попробовать себя в наркобизнесе, для чего оборудовал в сарае химическую лабораторию, где изготавливал амфетамин и фасовал его для продажи. В погребе он обустроил теплицу для выращивания конопли. Мужчина быстро вышел на высокие объемы производства и наладил сбыт, но вскоре попал в поле зрения полицейских.
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Происшествия , МГУ , ФСИН , Москва
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