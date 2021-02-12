Репетитор устроила нарколабораторию в московской квартире

Москве на съемной квартире задержали двух девушек-репетиторов, которых подозревают в производстве и продаже наркотиков. Об этом сообщили телеканалу «360» в пресс-службе столичной полиции.

Подозреваемым в создании нарколаборатории 18 и 20 лет. Младшая девушка давала уроки живописи, старшая была репетитором по физике и математике, ранее училась в МГУ

По версии следствия, преступники заказывали в интернет-магазине крупные партии запрещенных средств, фасовали их и делали закладки с наркотиками в разных районах города. Они рассказали, где находится квартира-склад. Там и задержали двух репетиторов.

В квартире обнаружили лабораторное оборудование, химические реагенты, упаковку, магниты для изготовления закладок и другие приспособления для нарколаборатории.

Одну из подозреваемых отпустили под домашний арест, остальных отправили в СИЗО . В ходе визита оперативников 20-летняя девушка объяснила, что хотела накопить на квартиру с помощью продажи наркотиков.