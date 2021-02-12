Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве задержали телефонного террориста 

Вероника Полынина 19 минут назад
В Москве задержали телефонного террориста
Фото: РИА Новости
В Москве задержали телефонного террориста, который «заминировал» учреждение на Люблинской улице.
Как сообщает «Московский комсомолец», в дежурную часть полиции поступил звонок с угрозой заминировать одно из учреждений на Люблинской улице.
Звонившего быстро вычислили. Им оказался 49-летний москвич, проживающий на Волгоградском проспекте.
На допросе он признал вину и заявил, что выпил спиртного и хотел немного похулиганить.
В отношении звонившего завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, он отпущен под подписку о невыезде.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали мужчину с похожим на гранату предметом в руке. Мужчина рассказал, что гранату ему в руку сунул знакомый, заявив, что выдернул чеку. Полицейские и взрывотехники аккуратно изъяли предмет из руки мужчины. Он оказался муляжом.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение