В Москве задержали телефонного террориста 

Москве задержали телефонного террориста, который «заминировал» учреждение на Люблинской улице.

Как сообщает «Московский комсомолец» , в дежурную часть полиции поступил звонок с угрозой заминировать одно из учреждений на Люблинской улице.

Звонившего быстро вычислили. Им оказался 49-летний москвич, проживающий на Волгоградском проспекте.

На допросе он признал вину и заявил, что выпил спиртного и хотел немного похулиганить.

В отношении звонившего завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, он отпущен под подписку о невыезде.

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали мужчину с похожим на гранату предметом в руке. Мужчина рассказал, что гранату ему в руку сунул знакомый, заявив, что выдернул чеку. Полицейские и взрывотехники аккуратно изъяли предмет из руки мужчины. Он оказался муляжом.