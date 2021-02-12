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Защита Навального обжаловала приговор по делу «Ив роше» 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Защита Навального обжаловала приговор по делу «Ив роше»
Фото: РИА Новости
Адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев обжаловал решение Симоновского суда по замене условного срока на реальный по делу "Ив роше". Об этом пишет РБК со ссылкой на суд. Другие детали не уточняются.
2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.
После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.
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Происшествия , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , ЕСПЧ , ФСИН , РБК , Германия , США , Великобритания , Франция
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