Мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке в Киеве

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В Соломенском районе Киева на детской площадке днем 12 февраля прогремел взрыв, в результате которого минимум один человек погиб.

Как отмечают украинские СМИ, в МВД уже официально подтвердили гибель мужчины от взрыва, отметив, что обстоятельства трагедии пока еще устанавливаются.

По информации ряда источников, мужчина 1971 г.р., местный житель, подорвал себя гранатой. Отмечается, что рядом с местом ЧП находится детский сад.

Подробных комментариев от силовых ведомств в настоящий момент еще нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе, 11 февраля, в Виннице 31-летний мужчина угрожал работникам кондитерского магазина подрывом взрывчатки. После задержания опасных предметов взрывотехники при нарушителе не обнаружили.