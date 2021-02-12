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СМИ: в Киеве на детской площадке мужчина подорвал себя гранатой 

ИА Regnum 1 час назад
Мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке в Киеве
Фото: ТАСС
В Соломенском районе Киева на детской площадке днем 12 февраля прогремел взрыв, в результате которого минимум один человек погиб.
Как отмечают украинские СМИ, в МВД уже официально подтвердили гибель мужчины от взрыва, отметив, что обстоятельства трагедии пока еще устанавливаются.
По информации ряда источников, мужчина 1971 г.р., местный житель, подорвал себя гранатой. Отмечается, что рядом с местом ЧП находится детский сад.
Подробных комментариев от силовых ведомств в настоящий момент еще нет.
ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе, 11 февраля, в Виннице 31-летний мужчина угрожал работникам кондитерского магазина подрывом взрывчатки. После задержания опасных предметов взрывотехники при нарушителе не обнаружили.
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Происшествия , МВД , ИА REGNUM , Винница , Киев
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