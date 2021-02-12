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Россиянка отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкую дорогу 

Lenta.ru 26 минут назад
Жительница Тюмени отсудила 550 тысяч за скользкую дорогу
Фото: ТАСС
Жительница Тюмени отсудила у коммунальной службы сотни тысяч рублей за скользкую дорогу. Несколько лет назад россиянка сломала ногу на неубранном тротуаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в феврале 2017 года на улице Республики. Местная жительница шла недалеко от жилого дома, поскользнулась на тротуаре и упала. В итоге врачи диагностировали у нее закрытый перелом костей правой голени. В марте 2020 года женщина решила получить компенсацию за моральный ущерб и обратилась в прокуратуру.
Правоохранительные органы направили документы в суд. Оказалось, что за порядок на территории вокруг дома была ответственна компания ООО ДСК «Запсибдорстрой». Суд постановил, что организация обязана выплатить пострадавшей в качестве компенсации 550 тысяч рублей.
В декабре 2020 года жительница Волгограда потребовала от городской администрации 200 тысяч рублей за причиненный ущерб. Так, в сентябре 2020-го женщина спускался по лестнице к парковке и упала, получив закрытый перелом в области локтевого сустава. Пострадавшая заявила, что местные власти должны взять ответственность за произошедшее и отремонтировать проблемный участок.
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Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Волгоград , Волгоградская Область , Тюменская Область , Тюмень
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