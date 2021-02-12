В Тюмени пьяные водитель и пассажир напали на полицейских

Тюмени пьяные водитель и пассажир иномарки напали на полицейских. Инцидент произошел накануне, 11 февраля, на ул. Ставропольской.

Наряд полка ГИБДД остановил автомобиль «Хендай Солярис», водитель и пассажир которого находились в неадекватном состоянии: у мужчин были признаки сильного алкогольного опьянения, — сообщили ИА «Уральский меридиан» в Госавтоинспекции Тюменской области

Во время оформления документов мужчины начали вести себя агрессивно. Водитель иномарки, нецензурно выражаясь, ударил полицейского по голове, а пассажир размахивал костылем, угрожая расправой. Успокаивать дебоширов автоинспекторам пришлось при помощи физической силы и наручников.

Выяснилось, что 30-летний водитель, житель Нефтеюганска, ранее был неоднократно судим. Он уже не раз садился за руль в нетрезвом виде.

В 2018 году мужчина трижды был судим за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в Нефтеюганске. Его приговорили к условному наказанию, после чего заменили его на реальный срок.

В 2019 году мужчина дважды был судим за повторное пьяное вождение. Нарушителя лишили права управления транспортом.

Накануне водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Он будет привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

Сам мужчина пояснил, что пил с товарищем водку и просто решил покататься по двору.

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Фото превью: Госавтоинспекция Тюменской области.