Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Тюмени пьяные водитель и пассажир иномарки напали на полицейских 

Уральский меридиан 32 минуты назад
В Тюмени пьяные водитель и пассажир напали на полицейских
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени пьяные водитель и пассажир иномарки напали на полицейских. Инцидент произошел накануне, 11 февраля, на ул. Ставропольской.
Наряд полка ГИБДД остановил автомобиль «Хендай Солярис», водитель и пассажир которого находились в неадекватном состоянии: у мужчин были признаки сильного алкогольного опьянения, — сообщили ИА «Уральский меридиан» в Госавтоинспекции Тюменской области.
Во время оформления документов мужчины начали вести себя агрессивно. Водитель иномарки, нецензурно выражаясь, ударил полицейского по голове, а пассажир размахивал костылем, угрожая расправой. Успокаивать дебоширов автоинспекторам пришлось при помощи физической силы и наручников.
Выяснилось, что 30-летний водитель, житель Нефтеюганска, ранее был неоднократно судим. Он уже не раз садился за руль в нетрезвом виде.
В 2018 году мужчина трижды был судим за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в Нефтеюганске. Его приговорили к условному наказанию, после чего заменили его на реальный срок.
В 2019 году мужчина дважды был судим за повторное пьяное вождение. Нарушителя лишили права управления транспортом.
Накануне водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Он будет привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.
Сам мужчина пояснил, что пил с товарищем водку и просто решил покататься по двору.
Следите за новостями ИА «Уральский меридиан» в нашем ТГ-канале.
Фото превью: Госавтоинспекция Тюменской области.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Уральский меридиан: последние новости
Пропавшую на перевале Дятлова тургруппу нашли в Кольцово Пропавшую на перевале Дятлова тургруппу нашли в Кольцово В Курганской области отец регулярно избивал 14-летнюю дочь В Курганской области отец регулярно избивал 14-летнюю дочь Свердловчанина отправили в колонию за пьяную поездку в тюменский поселок Свердловчанина отправили в колонию за пьяную поездку в тюменский поселок
Комментарии
Происшествия , ГИБДД , Нефтеюганск , Тюменская Область , Тюмень , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение