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Москва

Историю о подмене детей на кукол объяснили психозом 

Елена Прошина 1 час назад
Историю о подмене детей на кукол объяснили психозом
Фото: ТАСС
Врач-психиатр Александр Федорович заявил, что историю с подменой мертвых младенцев на кукол можно объяснить психозом выдумавшей её женщины. Об этом сообщает News.ru.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина рассказал, что некто подменил его умерших детей на кукол.
Позже полиция Дагестана опубликовала видео с показаниями этого человека. Он заявил, что в ночь на 3 февраля его жена родила мальчиков-близнецов в Ставрополе. По его словам, 9 февраля женщине сообщили о смерти детей и отдали младенцев в саванах, которые запретили открывать.
Мужчина отправился хоронить их домой, в Дагестан. Открыв саван, он увидел кукол, набитых песком для утяжеления.
В МВД начали расследование и выяснили, что жена этого человека не поступала ни в один из двух перинатальных центров Ставрополя, ни в другие местные больницы.
Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что женщину обследовали медики. Они выяснили, что она не рожала. Сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка.

«Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов», — заявил он.

«Здесь есть два аспекта. Первый — это некий психологический момент с проекцией тяжелой детской травмы. А вторым аспектом запросто может быть болезнь, которая проявила себя в результате тяжелых стрессовых ситуаций», — так объяснил случившееся врач-психиатр.

Федорович отметил, что это может установить психиатрическая экспертиза, если в действиях женщины найдут состав преступления.

«Очень вероятно, что мы имеем дело с настоящим сумасшествием, психозом», — подчеркнул он.

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Комментарии 1
Происшествия , Владимир Владимиров , МВД
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