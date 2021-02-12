Историю о подмене детей на кукол объяснили психозом 

Врач-психиатр Александр Федорович заявил, что историю с подменой мертвых младенцев на кукол можно объяснить психозом выдумавшей её женщины. Об этом сообщает News.ru.

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина рассказал, что некто подменил его умерших детей на кукол.

Позже полиция Дагестана опубликовала видео с показаниями этого человека. Он заявил, что в ночь на 3 февраля его жена родила мальчиков-близнецов в Ставрополе. По его словам, 9 февраля женщине сообщили о смерти детей и отдали младенцев в саванах, которые запретили открывать.

Мужчина отправился хоронить их домой, в Дагестан. Открыв саван, он увидел кукол, набитых песком для утяжеления.

МВД начали расследование и выяснили, что жена этого человека не поступала ни в один из двух перинатальных центров Ставрополя, ни в другие местные больницы.

Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал , что женщину обследовали медики. Они выяснили, что она не рожала. Сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка.

«Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов», — заявил он.

«Здесь есть два аспекта. Первый — это некий психологический момент с проекцией тяжелой детской травмы. А вторым аспектом запросто может быть болезнь, которая проявила себя в результате тяжелых стрессовых ситуаций», — так объяснил случившееся врач-психиатр.

Федорович отметил, что это может установить психиатрическая экспертиза, если в действиях женщины найдут состав преступления.