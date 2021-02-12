Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Якутскую чиновницу заподозрили в попытке купить пост в мэрии Москвы 

BFM.RU 1 час назад
Чиновница в Якутии пыталась купить пост в мэрии Москвы
Фото: РИА Новости
Служебная проверка началась в правительстве Якутии. Поводом стали публикации, о том, что некая жительница республики пыталась купить должность в московской мэрии, пишет РБК. Начало проверки агентству подтвердили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Якутии.
По данным регионального управления МВД, одна из жительниц Якутии стала жертвой мошенников. Она перевела им 600 тысяч рублей. А местная пресса пишет, что пострадавшая — замминистра образования и науки Якутии.

«Мы все привыкли читать про то, как дистанционные мошенники развели на деньги доверчивую бабушку или некую анонимную женщину из деревни. А тут история совершенно ошеломительная. Действующий замминистра республики перечисляет дистанционным мошенникам 600 тыс. рублей за «положительное решение» о должности в правительстве Москвы!», говорится в телеграм-канале газеты «Якутск вечерний».

Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
BFM.RU: последние новости
Уроженка России, выдававшая себя за богатую наследницу, вышла из тюрьмы в США Уроженка России, выдававшая себя за богатую наследницу, вышла из тюрьмы в США Самолет, подавший сигнал тревоги, сел в «Шереметьево» Самолет, подавший сигнал тревоги, сел в «Шереметьево» Экс-полковника Захарченко положили в больницу Экс-полковника Захарченко положили в больницу
Комментарии
Происшествия , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение