Чиновница в Якутии пыталась купить пост в мэрии Москвы

Служебная проверка началась в правительстве Якутии. Поводом стали публикации, о том, что некая жительница республики пыталась купить должность в московской мэрии, пишет РБК. Начало проверки агентству подтвердили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Якутии.
По данным регионального управления МВД, одна из жительниц Якутии стала жертвой мошенников. Она перевела им 600 тысяч рублей. А местная пресса пишет, что пострадавшая — замминистра образования и науки Якутии.
«Мы все привыкли читать про то, как дистанционные мошенники развели на деньги доверчивую бабушку или некую анонимную женщину из деревни. А тут история совершенно ошеломительная. Действующий замминистра республики перечисляет дистанционным мошенникам 600 тыс. рублей за «положительное решение» о должности в правительстве Москвы!», говорится в телеграм-канале газеты «Якутск вечерний».