Чиновница в Якутии пыталась купить пост в мэрии Москвы

«Мы все привыкли читать про то, как дистанционные мошенники развели на деньги доверчивую бабушку или некую анонимную женщину из деревни. А тут история совершенно ошеломительная. Действующий замминистра республики перечисляет дистанционным мошенникам 600 тыс. рублей за «положительное решение» о должности в правительстве Москвы!», говорится в телеграм-канале газеты «Якутск вечерний».