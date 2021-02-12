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Вора в законе Турка задержали в Москве 

Lenta.ru 40 минут назад
Вора в законе Турка задержали в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве сотрудники уголовного розыска задержали вора в законе Андрея Торкунова, известного в криминальных кругах как Турок, по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Он уточнил, что вора в законе также подозревают по вымогательстве у бизнесмена 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, в 2015 году Турок с соучастниками угрожал мужчине и его семье расправой, если коммерсант не выплатит им деньги.
Прайм Крайм
По ходатайству следствия Торкунов арестован.
В мае 2020 года сообщалось, что вора в законе лишили российского гражданства. Сотрудники столичной полиции выяснили, что Торкунов не сообщил о непогашенной и неснятой судимости при получении паспорта. Авторитет — гражданин Молдавии — получил его в упрощенном порядке как бывший гражданин СССР. Однако теперь руководство столичного главка МВД приняло решение об отмене присвоения Торкунову российского гражданства.
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Происшествия , МВД , Молдова , Москва
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