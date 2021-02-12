Вора в законе Турка задержали в Москве 

Москве сотрудники уголовного розыска задержали вора в законе Андрея Торкунова, известного в криминальных кругах как Турок, по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он уточнил, что вора в законе также подозревают по вымогательстве у бизнесмена 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, в 2015 году Турок с соучастниками угрожал мужчине и его семье расправой, если коммерсант не выплатит им деньги.

Прайм Крайм

По ходатайству следствия Торкунов арестован.