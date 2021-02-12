Полицейские применили перцовый спрей против ребенка

Полицейские в США применили перцовый спрей против ребенка. Произошедший две недели назади в Рочестере ( штат Нью-Йорк ) инцидент запечатлела нательная камера стража порядка. Полутораминутную запись публикует местное отделение канала ABC.

На кадрах женщина-полицейский пытается успокоить 9-летнюю афроамериканскую девочку, угрожая ей применить баллончик. А затем воплощает свои угрозы в жизнь. После этого дама садится в машину и заявляет девочке, что та «сама виновата».

По данному факту в полиции Рочестера проводится внутренняя проверка. Примечательно, что мать девочки сама вызвала блюстителей правопорядка и не помогла своему ребенку прекратить истерику.