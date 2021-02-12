Полицейские применили перцовый спрей против ребенка

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Москва

Полиция США опубликовала видео с применением перцового спрея против ребенка 

Алевтина Жаркова 13 минут назад
Полицейские в США применили перцовый спрей против ребенка. Произошедший две недели назади в Рочестере (штат Нью-Йорк) инцидент запечатлела нательная камера стража порядка. Полутораминутную запись публикует местное отделение канала ABC.
На кадрах женщина-полицейский пытается успокоить 9-летнюю афроамериканскую девочку, угрожая ей применить баллончик. А затем воплощает свои угрозы в жизнь. После этого дама садится в машину и заявляет девочке, что та «сама виновата».
По данному факту в полиции Рочестера проводится внутренняя проверка. Примечательно, что мать девочки сама вызвала блюстителей правопорядка и не помогла своему ребенку прекратить истерику.
Происшествия , Видео , В мире , США , телеканал АВС
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