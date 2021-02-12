В Кирове завели дело на пинавшего фельдшера мужчину

Уголовное дело возбудили в Кирове на мужчину, подозреваемого в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
"Полицейские задержали неработающего кировчанина 1977 года рождения. Потерпевшая рассказала, что их бригада прибыла по вызову — прохожие увидели мужчину, который сидел на улице, и вызвали медиков. Мужчину, предположительно, находившегося в состоянии опьянения, усадили в карету скорой помощи, фельдшер проводила его осмотр. В это время он два раза пнул ее по левому колену", — говорится в сообщении.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".