В Кирове завели дело на пинавшего фельдшера мужчину

"Полицейские задержали неработающего кировчанина 1977 года рождения. Потерпевшая рассказала, что их бригада прибыла по вызову — прохожие увидели мужчину, который сидел на улице, и вызвали медиков. Мужчину, предположительно, находившегося в состоянии опьянения, усадили в карету скорой помощи, фельдшер проводила его осмотр. В это время он два раза пнул ее по левому колену", — говорится в сообщении.