Михаил Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским

Мне жаль, что причиной этой трагедии стали именно вы. Как бы то ни было, я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации. Если вам понадобится моя помощь, я всегда готов её оказать, — сказано в ответе Добровинского.