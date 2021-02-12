Младенец обжегся углем из кальяна в кафе в Москве 

Москве 11-месячный мальчик получил ожоги углем из кальяна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно предварительной информации, в ночное время 11 февраля в кафе на улице Солянка ребенок получил ожоги лица и шеи. В заведении он находился вместе с 27-летней матерью. После происшествия мальчик был госпитализирован. Басманная межрайонная прокуратура инициировала проведение проверки по данному факту.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности и о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье ребенка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным «Лайфа», мать взяла ребенка с собой в кафе, потому что не нашла, с кем его оставить. Там мальчик потянулся к кальяну, прикоснулся к углю, тот прилип к его руке, после чего ребенок поднес ее к шее.