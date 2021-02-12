Жителя Урала обязали выселить тараканов из квартиры

"Суд поддержал жильцов дома и обязал хозяина квартиры привести свое жилище в порядок. Судебным приставом-исполнителем Артемовского районного отделения должник был уведомлен о возбуждении исполнительного документа, было выставлено требование и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, однако должник приступать к исполнению решения суда не спешил, на прием к судебному приставу не являлся", — говорится на сайте ведомства.