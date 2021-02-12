Взрыв за секунду уничтожил супермаркет

Все новости на карте

Взрыв в супермаркете во Владикавказе запечатлела камера видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал Mash.

Напомним, сегодня утром в здании магазина «Магнит» в спальном районе города прогремел взрыв, в этот момент там находился охранник. Мужчина смог самостоятельно выбраться из-под завалов, он не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, они осуществляют разбор завалов. По некоторым сведениям, причиной происшествия мог стать взрыв газа. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.