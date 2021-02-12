Взрыв за секунду уничтожил супермаркет

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Момент взрыва супермаркета во Владикавказе попал на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Взрыв в супермаркете во Владикавказе запечатлела камера видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, сегодня утром в здании магазина «Магнит» в спальном районе города прогремел взрыв, в этот момент там находился охранник. Мужчина смог самостоятельно выбраться из-под завалов, он не пострадал.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели, они осуществляют разбор завалов. По некоторым сведениям, причиной происшествия мог стать взрыв газа. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Происшествия , Видео , "Магнит"
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