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Пассажирские поезда, направляющиеся в Москву , в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759, задерживаются из-за падения автомобиля с эстакады на железнодорожные пути в Подмосковье , сообщает Октябрьская железная дорога.

Как ранее сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, автомобиль упал с эстакады на пути железнодорожной станции в городском округе Клин, его водитель не пострадал.

"В 11.20 в районе остановочного пункта "Фроловское" линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет.

"Движение поездов прервано. Ожидаются задержки пассажирских поездов. На данный момент задержаны пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759", — говорится в сообщении.

Как отмечается, железнодорожники делают все возможное для скорейшего возобновления движения и просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и в поездах.