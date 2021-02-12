Крымчанин умер после драки со школьниками

Мужчина в Севастополе умер после драки, в которой, как показала прокурорская проверка, участвовали несовершеннолетние, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской прокуратуры

"Прокуратура города Севастополя провела проверку по информации о драке с участием несовершеннолетних. Установлено, что 30 января этого года, в вечернее время, 13-летний школьник в компании еще нескольких несовершеннолетних во дворе дома на улице Колобова в городе Севастополе нанес мужчине удар, после чего тот упал на землю. Медработники вызванной подростками бригады скорой помощи констатировали смерть пострадавшего", — говорится в сообщении.

Уточнятся, что проверка была начата после сообщений СМИ. Прокуратура выяснила, что ударивший мужчину подросток учится в восьмом классе одной из школ Севастополя.

"Должностными лицами образовательного учреждения профилактическая работа с обучающимися и оказание им социально-психологической, педагогической помощи надлежащим образом не организованы. Мать ребенка уже привлекалась к административной ответственности в 2019 году за неисполнение обязанностей по его воспитанию. Однако индивидуальную профилактическую работу с семьей школа не вела", — отметили в ведомстве.

Добавляется, что по результатам проверки директору школы внесено представление. В связи со смертью мужчины проводится проверка следственным органом.