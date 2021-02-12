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Москва

Жену Михаила Ефремова вызвали на допрос 

Газета.Ru 26 минут назад
Жену Михаила Ефремова вызвали на допрос
Фото: РИА Новости
Жену актера Михаила Ефремова Софью Кругликову вызвали на допрос по подкупу свидетелей, сообщает Telegram-канал Mash.
Супруга Ефремова присутствовала при разговоре мужа и его бывшего защитника Эльмана Пашаева. Предположительно, она может знать, предлагал ли защитник подкупить свидетелей для дачи ложных показаний.
Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.
Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.
8 февраля 2021 года Ефремов был этапирован в московское СИЗО.
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Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , Москва
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