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Москва

Москвичка оставила троих детей голыми на морозе 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Москвичка оставила троих детей голыми на морозе
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы раздела троих детей, младшему из которых всего несколько месяцев, и попыталась закопать их в снег. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет телеканал «360».
По данным источника, на помощь детям пришел мужчина, гулявший с собакой. Заметив женщину и обнаженных детей, которых она закапывала в снег, он вызвал экстренные службы.
Детей забрали медики, одна из девочек, которой всего несколько месяцев, находится в реанимации. Саму же москвичку сотрудники правоохранительных органов обнаружили в двух километрах от места происшествия.
«Рамблер» писал, что ранее в Твери был задержан подозреваемый в убийстве 13-летней падчерицы. По данным следствия, мужчина задушил девочку шарфом и сбежал, прихватив из дома ценные вещи.
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