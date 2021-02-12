Москвичка оставила троих детей голыми на морозе 

Жительница Москвы раздела троих детей, младшему из которых всего несколько месяцев, и попыталась закопать их в снег. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет телеканал «360».

По данным источника, на помощь детям пришел мужчина, гулявший с собакой. Заметив женщину и обнаженных детей, которых она закапывала в снег, он вызвал экстренные службы.

Детей забрали медики, одна из девочек, которой всего несколько месяцев, находится в реанимации. Саму же москвичку сотрудники правоохранительных органов обнаружили в двух километрах от места происшествия.

«Рамблер» писал, что ранее в Твери был задержан подозреваемый в убийстве 13-летней падчерицы. По данным следствия, мужчина задушил девочку шарфом и сбежал, прихватив из дома ценные вещи.