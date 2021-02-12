"В результате пожара на складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара № 2 из пяти возможных. Площадь пожара уточняется, на месте работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава. По предварительным данным, есть пострадавший", — сообщили в МЧС.