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Москва

На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошел взрыв 

ТАСС 14 минут назад
Один человек, по предварительным данным, пострадал в пожаре на складе ГСМ в Красноярске, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В результате пожара на складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара № 2 из пяти возможных. Площадь пожара уточняется, на месте работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава. По предварительным данным, есть пострадавший", — сообщили в МЧС.

Во Владикавказе произошел мощный взрыв
В прокуратуре края сообщили, что на объекте произошли взрыв и пожар.
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Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , МЧС
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