Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков

Подмосковье полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории. Подпольная лаборатория по производству наркотиков располагалась в арендованном частном доме в Волоколамском округе Московской области.

В ходе оперативных действий правоохранители установили, что там могли синтезировать около 500 килограммов наркотических веществ в ежемесячно. Их распространяли с помощью закладок. Во время обыска у злоумышленников было изъято 165 килограммов мефедрона, а также более двух тонн прекурсоров и других веществ и спецоборудование.