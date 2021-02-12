Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков

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Крупную нарколабораторию в Подмосковье показали на видео 

Алевтина Жаркова 15 минут назад
В Подмосковье полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории. Подпольная лаборатория по производству наркотиков располагалась в арендованном частном доме в Волоколамском округе Московской области.
В ходе оперативных действий правоохранители установили, что там могли синтезировать около 500 килограммов наркотических веществ в ежемесячно. Их распространяли с помощью закладок. Во время обыска у злоумышленников было изъято 165 килограммов мефедрона, а также более двух тонн прекурсоров и других веществ и спецоборудование.
Происшествия , Видео
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