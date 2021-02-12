Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве неизвестные «заминировали» все станции метро, тысячи школ и детсадов 

runews24.ru 46 минут назад
В Москве «заминировали» все станции метро, тысячи школ и детсадов
Фото: Public domain
Поступившая вчера информация о заложенных бомбах на всех станциях столичного метро, во всех школах и детских садах Москвы, не подтвердилась, о чем информирует «Интерфакт». Отмечается, что саперы и кинологи с собаками проверили все объекты, где могли быть взрывные устройства, но ни в одном из них бомб не нашли. На время проведения проверок эвакуация не понадобилась.
Известно, что сообщения с угрозами получили более 3,3 тысячи образовательных учреждений. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить причастных к рассылке ложных сообщений.
Напомним, что в ночь на 8 февраля более трех тысяч столичных школ проверяли после информации о «минировании», которая в итоге не подтвердилась.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
runews24.ru: последние новости
Алексея Навального доставили в суд, где рассмотрят дело о клевете на ветерана Алексея Навального доставили в суд, где рассмотрят дело о клевете на ветерана Пропавшую в Петербурге 13-летнюю школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины Пропавшую в Петербурге 13-летнюю школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины В Сибири по подозрению в финансировании террористов задержали двух граждан Узбекистана В Сибири по подозрению в финансировании террористов задержали двух граждан Узбекистана
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков
00:56
Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков
Происшествия
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
00:42
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес Происшествия
На Кипре пойман «улыбчивый» следователь-маньяк из России
00:59
На Кипре пойман «улыбчивый» следователь-маньяк из России
Происшествия
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
02:26
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
Наука и техника
Видео тренировки морпехов Северного флота
01:03
Видео тренировки морпехов Северного флота
Армия
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
00:30
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
Армия
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
02:58
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
01:32
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение