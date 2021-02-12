В Москве «заминировали» все станции метро, тысячи школ и детсадов

Поступившая вчера информация о заложенных бомбах на всех станциях столичного метро, во всех школах и детских садах Москвы , не подтвердилась, о чем информирует «Интерфакт». Отмечается, что саперы и кинологи с собаками проверили все объекты, где могли быть взрывные устройства, но ни в одном из них бомб не нашли. На время проведения проверок эвакуация не понадобилась.

Известно, что сообщения с угрозами получили более 3,3 тысячи образовательных учреждений. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить причастных к рассылке ложных сообщений.

Напомним, что в ночь на 8 февраля более трех тысяч столичных школ проверяли после информации о «минировании», которая в итоге не подтвердилась.