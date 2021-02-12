Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео 

Два местных жителя Терекбаев Ахмет и Авезов Арифулла подозреваются в участии в вооруженном вторжении в Дагестан в 1999 году в составе преступного бандформирования. Им будет предъявлено обвинение по статьям «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж».

Напомним, в период с 1999 по 2020 год за участие в нападение на Дагестан были осуждены более 80 человек, еще несколько десятков находятся в розыске.