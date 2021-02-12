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Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны в Ставропольском крае. Кадры спецоперации публикует телеканал «360».
Два местных жителя Терекбаев Ахмет и Авезов Арифулла подозреваются в участии в вооруженном вторжении в Дагестан в 1999 году в составе преступного бандформирования. Им будет предъявлено обвинение по статьям «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж».
Напомним, в период с 1999 по 2020 год за участие в нападение на Дагестан были осуждены более 80 человек, еще несколько десятков находятся в розыске.
Происшествия , Видео , ХАТТАБ , Шамиль Басаев
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