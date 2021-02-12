«Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области пресечена деятельность международной группировки, состоящей из граждан России и государств ближнего зарубежья. По предварительным данным, ее участники обладали квалифицированными знаниями в области химического синтеза и наладили полный цикл производства и оптового сбыта наркотического средства мефедрона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области. Задержан подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта.

В ходе обыска из лаборатории изъято около 165 кг наркотического средства мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, в том числе два химических реактора. Полицейская операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тысяч разовых доз запрещенного вещества на общую сумму около 300 млн рублей.

Установлено, что лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц. Их сбыт в регионах России планировалось осуществлять с помощью тайников-закладок.

Следственным отделом ОМВД России по Волоколамскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.