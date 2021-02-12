Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Местные жители приняли взрыв во Владикавказе за теракт 

Артём Кульша 15 минут назад
Жители Владикавказа приняли взрыв газа за теракт. Об этом сообщает «Ура.ру».
Сегодня утром, как сообщал «Рамблер», в магазине сети «Магнит» на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате него здание было полностью разрушено, пострадал один человек — охранник.

«Испугался, что теракт», — написал в социальных сетях один из местных жителей.

Другой рассказал, что в результате взрыва здание магазина разрушилось («сложилось в стопку») очень быстро — за секунду. Также он сообщил, что в квартирах в домах вблизи взорвавшегося «Магнита» разбиты окна, а в районе инцидента сильно пахнет газом.
В ноябре на улице Газопровод, 4а, на юге Москвы загорелся ангар, в котором находилось примерно 650 50-литровых газовых баллонов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Здание было полностью разрушено из-за взрывов баллонов. В результате пожара никто не пострадал.
Происшествия , Видео , "Магнит"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Следователя-маньяка Сатлаева задержали на Кипре
00:59
Следователя-маньяка Сатлаева задержали на Кипре
Происшествия
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
02:26
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
Наука и техника
Видео тренировки морпехов Северного флота
01:03
Видео тренировки морпехов Северного флота
Армия
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
00:30
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
Армия
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
02:58
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
01:32
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
Происшествия
Синих собак под Нижним Новгородом сняли на видео
02:07
Синих собак под Нижним Новгородом сняли на видео
Общество
Явлинский на видео рассказывает о Навальном
02:17
Явлинский на видео рассказывает о Навальном
Политика
Столкновение 100 машин в Техасе сняли на видео
00:37
Столкновение 100 машин в Техасе сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение