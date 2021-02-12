Местные жители приняли взрыв во Владикавказе за теракт 

Жители Владикавказа приняли взрыв газа за теракт. Об этом сообщает «Ура.ру».

Сегодня утром, как сообщал «Рамблер», в магазине сети «Магнит» на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате него здание было полностью разрушено, пострадал один человек — охранник.

«Испугался, что теракт», — написал в социальных сетях один из местных жителей.

Другой рассказал, что в результате взрыва здание магазина разрушилось («сложилось в стопку») очень быстро — за секунду. Также он сообщил, что в квартирах в домах вблизи взорвавшегося «Магнита» разбиты окна, а в районе инцидента сильно пахнет газом.

В ноябре на улице Газопровод, 4а, на юге Москвы загорелся ангар, в котором находилось примерно 650 50-литровых газовых баллонов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Здание было полностью разрушено из-за взрывов баллонов. В результате пожара никто не пострадал.