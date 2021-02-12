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Во Владивостоке обрушился балкон жилого дома 

ИА Regnum 2 часа назад
Балкон жилого дома обрушился во Владивостоке
Фото: ТАСС
Во Владивостоке днём 12 февраля на одном из жилых домов обрушился балкон. Сотрудники городской поисково-спасательной службы и УК прибыли на место ЧП, сообщает PRIMPRESS.
Балкон рухнул у многоэтажки дома №17 на улице Часовитина. Чудом он не упал на людей и на припаркованный рядом автомобиль.
Специалисты выясняют причину обрушения конструкции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске Приморского края 8 октября произошло обрушение балкона в одном из многоквартирных домов. В результате падения с четвертого этажа погиб мужчина.
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Происшествия , Владивосток , Дальнегорск , Иркутская Область , Приморский Край , Ук
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