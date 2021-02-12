Балкон жилого дома обрушился во Владивостоке

Во Владивостоке днём 12 февраля на одном из жилых домов обрушился балкон. Сотрудники городской поисково-спасательной службы и УК прибыли на место ЧП, сообщает PRIMPRESS

Балкон рухнул у многоэтажки дома №17 на улице Часовитина. Чудом он не упал на людей и на припаркованный рядом автомобиль.

Специалисты выясняют причину обрушения конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске Приморского края 8 октября произошло обрушение балкона в одном из многоквартирных домов. В результате падения с четвертого этажа погиб мужчина.