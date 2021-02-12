Следователя-маньяка Сатлаева задержали на Кипре

На Кипре задержан скрывающийся от российского правосудия бывший следователь Александр Сатлаев. Экс-сотрудник правоохранительных органов был осужден за изнасилования и покушения на изнасилования в Алтайском крае . Но после его освобождения из колонии попал в поле зрения правоохранителей по подозрению в причастности к еще одному изнасилованию и сбежал на Кипр.

Там 29-летний мужчина был арестован в Керинии после нападения на местную жительницу — он придушил женщину, выхватил у нее сумочку с деньгами и убежал. Впоследствии Сатлаеву удалось сбежать из камеры, он скрывался в поселке Доганкёй на протяжении четырех дней. Сейчас экс-правоохранителя снова поймали.