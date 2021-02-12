Сбежавший из тюрьмы следователь-насильник Александр Сатлаев задержан. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

Сатлаев, как сообщал «Рамблер», работал следователем на Алтае. В 2013 году он был арестован по обвинению в изнасиловании нескольких женщин. Он был осужден за четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилование на шесть лет лишения свободы. В 2019-м он освободился из тюрьмы условно-досрочно.

Вскоре после освобождения Сатлаев был объявлен в розыск в связи с подозрением в причастности к еще одному изнасилованию. Некоторое время спустя он был арестован на Кипре по обвинению в изнасиловании и краже.

Вчера стало известно, что Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре. По данным средств массовой информации, он спрятался в люк технического помещения рядом с главным въездом в тюрьму, дождался открытия ворот и скрылся. Сегодня стало известно, что Сатлаев был обнаружен в пустующем доме в поселке Доганкей недалеко от города Кириния и задержан.