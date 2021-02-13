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Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 50 человек 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В результате землетрясения в Японии пострадали 50 человек
Фото: Reuters
Число пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии превысило 50 человек, сообщает «Киодо».
По данным агентства, угрозы цунами после землетрясения не наблюдается, также как и неполадок на расположенных в этом районе атомных электростанциях.
Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Японии 13 февраля, его эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. По мнению сейсмологов, оно стало афтершоком землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло в 2011 году.
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Происшествия , Землетрясение , Индонезия , Суматра , Япония
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