Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек 

Не менее ста человек получили ранения из-за землетрясения в Японии . Такие данные приводит агентство Kyodo, основываясь на собственных подсчетах.

Большинство пострадавших проживают в префектурах Мияги и Фукусима. Речь в основном идет о травмах от падений.

Уточняется также, что информации о погибших властям не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вечером в субботу в Тихом океане к северо-востоку от Фукусимы, подземные толчки ощущались в десяти префектурах. Порядка миллиона человек из-за землетрясения остались без света, к настоящему времени электроснабжение почти везде восстановлено.