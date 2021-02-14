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Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек 

ТК «Звезда» и ещё 5 13 минут назад
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек
Фото: Reuters
Не менее ста человек получили ранения из-за землетрясения в Японии. Такие данные приводит агентство Kyodo, основываясь на собственных подсчетах.
Большинство пострадавших проживают в префектурах Мияги и Фукусима. Речь в основном идет о травмах от падений.
Уточняется также, что информации о погибших властям не поступало.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вечером в субботу в Тихом океане к северо-востоку от Фукусимы, подземные толчки ощущались в десяти префектурах. Порядка миллиона человек из-за землетрясения остались без света, к настоящему времени электроснабжение почти везде восстановлено.
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Происшествия , Катастрофы , Землетрясение , Индонезия , Суматра , Япония
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