Один человек обнаружен в ходе спасательных работ на месте взрыва супермаркета во Владикавказе , он не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на председателя правительства Ирбека Томаева

"В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Работы продолжаются", — цитирует пресс-служба Томаева.

Ранее в экстренных службах сообщили, что спасатели извлекли живым из-под завалов охранника "Магнита"

"Мужчине помогли выбраться из-под завалов. Он живой. Передан врачам скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что больше под завалами, по предварительным данным, никого нет.

Выживший мужчина сообщил, что под завалами полностью разрушенного здания, вероятно, больше никого нет. Сам он чувствует себя хорошо.

"Под утро [я] заснул и проснулся от взрыва, как-то выполз оттуда. Врачи осмотрели меня, все хорошо. Не думаю, что в здании мог еще кто-то находиться", — сказал журналистам Зураб Зассеев, который работал в супермаркете.

Об инциденте

Утром в пятницу на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит". Здание полностью разрушено. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, пострадал один человек — охранник. Причиной разрушения супермаркета стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадавших среди прохожих и жильцов жилых домов вблизи супермаркета нет. На месте происшествия работают 120 человек и 25 единиц техники, в том числе кинологи МЧС России. В готовности аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в составе 100 человек и пять единиц техники.

Супермаркет расположен в спальном районе Владикавказа.