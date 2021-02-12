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"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился… Причина не известна", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.