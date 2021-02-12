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Москва

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете 

ТАСС 30 минут назад
Взрыв произошел в супермаркете "Магнит" во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился… Причина не известна", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.
В Минздраве республики также сообщили, что в здании под завалами могут находиться люди.
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Происшествия , Видео , Минздрав РФ , "Магнит" , МВД , ИТАР-ТАСС
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