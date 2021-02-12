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Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео 

Вадим Дроздов 55 минут назад
11 февраля в Москве продолжаются задержания участников и организаторов запрещенной в России террористической организации "Свидетели Иеговы". Следователи вместе с сотрудниками УФСБ и Росгвардии уже успели провести обыски в 16 местах проживания участников ячейки. Следственный комитет завел уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности экстремистской организации).
В ноябре 2020 года следователи задержали руководителей центра «Свидетели Иеговы» в Москве. Обыски тогда были проведены в Москве и более чем в 20 субъектах России.
Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность в 2017 году.
Происшествия , Видео , Росгвардия , ФСБ , Свидетели Иеговы , СКР
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